



В областной филармонии состоялся праздник, посвященный Международному женскому Дню 8 марта



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В зале областной филармонии благоухали цветы и сияли улыбки женщин. На праздник приехали замечательные специалисты со всей области, те, кто трудится на благо своей земли:женщины-полицейские, электромеханики, ветеринары, педагоги, тренеры, врачи, следователи. Они на время оставили свою работу, чтобы побыть просто женщинами.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Никитин, поздравляя прекрасную половину, процитировал слова Максима Горького.

На празднике, посвященном Международному Женскому дню, также были вручены награды. Медаль Ордена второй степени «За заслуги перед Отечеством» получила электромеханик 123-го Авиаремонтного Завода в Старой Руссе Валентина Иванова, она участвовала в разработке новой техники для российской авиации. Благодарности Правительства области были вручены молодым ветеринарам, птицеводам, работницам Парфинского Фанерного комбината, Шимского дома-интерната имени Ушинского и Леспромхоза. Завершил торжества концерт с участием лучших танцевальных коллективов и лауреатов вокальных конкурсов.



