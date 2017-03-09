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|Следственный отдел по Великому Новгороду возбудил уголовное дело по факту исчезновения жителя областного центра Андрея Ларченко
Следственный отдел по Великому Новгороду возбудил уголовное дело по факту исчезновения жителя областного центра Андрея Ларченко. Правоохранительные органы усматривают признаки преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса (убийство).
|09.03.2017 17:56
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