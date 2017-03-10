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Активисты Народного Фронта зафиксировали еще несколько «горячих точек» на экологической карте Новгородского района
Аэлита Тошкина
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Похоже, на место несанкционированной свалки в Панковском поселении журналисты, активисты и инспекторы Росприроднадзора опоздали. Горы мусора на месте, о котором сигнализировали в штаб ОНФ местные жители, был почти убран. Это место на постоянном контроле, не первый раз жители жалуются на эту свалку.
Пока шел разговор с местными жителями, активист ОНФ Михаил Никонов узнал новый адрес, где нарушается природное законодательство. Отъезжаем на 7 километров в леса Новгородского района. И видим промышленный и строительный мусор, сваленный в лесу.
Участники рейда зафиксировали все факты незаконных сбросов отходов. Эта информация будут доведена до власти и контролирующих структур. Эти свалки должны быть ликвидированы в ближайшие дни. Однако одни штрафы ситуацию не исправят, уверены активисты. Серьезно помочь могли бы более тщательный подход в организации сбора мусора и экологическое просвещение людей. Ведь чисто е там, где убирают, а там, где не мусорят.

10.03.2017 15:57 











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