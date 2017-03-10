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На базе Регионального сосудистого центра проходит научно-практическая конференция


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Ведущие медики из Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода принимают участие в научно-практической конференции, которая открылась на базе регионального сосудистого центра. Для специалистов из разных регионов страны прошел мастер-класс.
Основная цель мастер-классов – помочь врачам освоить новые методы при оперативных вмешательствах. Так, с помощью ангеографа – специального медицинского аппарата, специалисты могут обойтись без «открытых» операций. Все манипуляции проводят внутри сосуда, с помощью маленького прокола, что для пациентов проходит безболезненно и позволяет быстрее встать на ноги.
Далее медики выслушают доклады по теме встречи. Добавим, что освоение новых методик позволит специалистам новгородского регионального сосудистого центра увеличить число высокотехнологичных операций при различных показаниях, в условиях многопрофильного стационара. Напомним, число оперативных вмешательств, которые проводит новгородский центр, постоянно увеличивается. Если в 2012 году медики провели только 680 операций, то в прошлом - уже 2250.

10.03.2017 16:09 











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