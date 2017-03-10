



Новгородский областной суд подвел итоги своей работы в минувшем году Юрий Левиков



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Каждый год привносит в работу служителей российской Фемиды новые приоритеты. Об этом говорили на пресс-конференции, которая прошла в Новгородском областном суде.

Если год назад при анализе рассмотрения уголовных дел ключевым определением было слово «стабильность», то сейчас новый тренд – «гуманизация». Примеров тому сразу несколько: ходатайств об условно-досрочном освобождении удовлетворяется больше, а такая мера, как лишение свободы, используется реже.

Про рассмотрение гражданских дел говорили отдельно. Лейтмотив таков: не бойтесь защищать свои права, даже если ответчик – государство. Порой и чиновники ошибаются, и суды встают на сторону истцов.

А вот административных правонарушений пусть несколько меньше, чем годом раньше, но достаточно много. Среди основных тенденций: всё чаще применяется такой вид наказание, как «обязательные работы», но остаются в приоритете и прочие виды судебных решений.

Рассказывали журналистам и о малоизвестной жизни судебного сообщества, к примеру, в прошлом году для представителей Фемиды даже собственная «литературная гостиная» открылась. Как только хватает времени на что-то кроме работы?! Ведь, как поведала председатель областного суда Инна Самылина, труд судьи чрезвычайно напряженный.

Не раз во время пресс- конференции упоминали о том, что претендентов на должности судей не так уж много. Ведь надо сдать квалификационный экзамен, а кроме того, биография соискателя должна быть идеальной. Из плюсов – достойное материальное обеспечение и, безусловно, востребованность.



