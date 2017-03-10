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На заседание рабочей группы по противодействию криминальному банкротству вызвали конкурсных управляющих
Анжелика Королева
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На ковер в областную прокуратуру руководителей предприятий- должников (даже если судить только по нашему архиву) вызывают регулярно: невыплата зарплат – у прокуроров на постоянном контроле, долги по налогам из поля зрения тоже не выпускают. Однако даже на этом фоне сегодняшнее заседание, по характеристике председательствующего Константина Сомова, – уникальное. На заседание рабочей группы по противодействию криминальному банкротству вызваны конкурсные управляющие.
Основной вопрос к вызванным на беседу: когда завершится конкурсное производство, и, соответственно, будет погашена задолженность по зарплатам, а также налогам и сборам? Дополнительные: как над этим работают, и почему работа всё еще не закончена?
«На ковер» как всегда в таких случаях вызывают по одному. Сегодня в очереди управляющие шести предприятий-банкротов: «Бакаут», «Инжстрой», «Радуга - Великий Новгород», «Солецкое зверохозяйство», два «Новжилкоммунсервиса» - МП и ГОУП. По сведениям областной прокуратуры, сумма долга на всех: по налогам 782 (два) с лишним миллиона рублей, по зарплатам - более трех миллионов трехсот тысяч. Работать с этим контингентом, - поясняет заместитель областного прокурора журналистам, сложнее, чем с обычными директорами, на которых имеется немало рычагов воздействия. Конкурсные управляющие предприятиями не руководят, они их продают. Так что приходится действовать в таком вот ручном режиме.
Крайние в очереди на сегодня конкурсные управляющие «Новжилкоммунсервисов» (ГОУП ЖКХ и ООО МП ЖКХ), как раз из той категории, которую можно заподозрить в злоупотреблениях. Первое предприятие банкротится около 10-ти лет, второе – около пяти. У прокуратуры они на особом счету. На совести именно этих предприятий немалая часть портящих репутацию региона долгов. В активе – имущество стратегического значения. Практически всё жилищно-коммунальное хозяйство районов. Не так-то просто его передать муниципалитетам, - объясняет конкурсный управляющий ГОУП, - отказываются. Да и комитет кредиторов палки в колеса сует – не утверждает положение о порядке продажи. Упомянутый кредитор, к слову, – налоговая инспекция.
У ООО МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» перспективы более определенные: конкурсный управляющий готов завершить процедуру банкротства уже в мае, правда ставит условие, чтобы к этому времени рассчитались и с самим предприятием, между тем бюджетных долгов перед ним на 77 миллионов. Впрочем, эти вопросы у прокуратуры, как известно, тоже на особом контроле.
10.03.2017 17:08 











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