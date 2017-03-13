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В мэрии Великого Новгорода прошло заседаний городской коллегии
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в мэрии прошло заседаний городской коллегии. О работе в минувшем году отчиталось руководство «Новгородского Водоканала». Директор предприятия Сергей Золотарев рассказал о том, что делается для модернизации сетей. К примеру, в 2016–ом поменяли больше полутора километров водопровода и 800 метров канализации. Впрочем, этого недостаточно, около половины городских систем требует срочной замены, и в идеале нужно ежегодно менять по 15 километров труб. Другая проблема – потеря воды. Она происходит и из–за прохудившихся труб, и по вине людей. Представители предприятия уверены – значительные потери связаны с воровством.
Отчитывались на коллегии и представители «Теплоэнерго». Среди достижений последнего года – отсутствие задолженности по зарплатам и налогам. Долг перед газовиками тоже сокращается, как и предусмотрено сторонами. В течение года он снизился с восьмисот девяти до шестисот двадцати пяти миллионов рублей. В этом году предстоит закрыть долгов на четверть миллиарда – поэтому главное, чтобы потребители вовремя оплачивали услуги. И если часть дебиторской задолженности теплоэнергетикам удастся получить, то с предприятиями–банкротами и управляющими компаниями, которые наращивают долги, работать в этом направлении очень сложно.
Приносит свои результаты и концессия. В планах на этот год модернизация девяти котельных. Но самый главный результат в том, что два последних отопительных сезона проходят без аварий и нештатных ситуаций.

13.03.2017 18:06 











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