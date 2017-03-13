



Исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин побывал в Шимском и Старорусском районах Анастасия Тэммо



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Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин продолжает посещать с рабочими визитами районы Новгородской области. Так, в Шимске он оценил ход строительства детского сада «Звездочка». Осматривая фасад здания, руководитель области обнаружил ряд проблем. Штукатурка осыпается, отсутствуют сливы для водосточных труб. На детской площадке деталь от веранды и вовсе оказалась у него в руках. Не остался незамеченным и тот факт, что к игровой площадке отсутствует дорожка. Как выяснилось, ее в проекте, как и многих других вещей, необходимых для дошкольного образовательного учреждения, просто не предусмотрено. Из-за чего формально достроенный детский сад принять пока нельзя. Чтобы после доработок к объекту не было претензий, Андрей Никитин предложил создать родительский комитет. Мамы сами должны пройтись и оценить условия, в которых будут находиться их дети, - отметил руководитель области. С учетом того, что лицензию детский сад «Звездочка» получит в первой половине лета, у строителей еще есть время на то, чтобы устранить недоделки.

Кроме этого Андрей Никитин посмотрел построенный в Шимске год назад дом для детей-сирот (жалоб у жильцов по нему нет), а также заглянул в готовящийся к сдаче дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. После того, как сюда переедут люди, доложили представители шимской администрации, очередь в районе будет, наконец, закрыта. Единственное поручение, которое дал глава региона - заняться благоустройством территории.

Далее Андрей Никитин поехал в Старую Руссу.

Город солеваров, город-курорт, город Достоевского, город воинской славы, город с крыльями. Знакомство Андрея Никитина со Старой Руссой началось не с этого. Первое впечатление о райцентре сложилось после осмотра домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.

На улице Якутских стрелков таких объектов - три. Два – сданы, еще один – строится. У прокуратуры и муниципального контроля основные замечания к самому маленькому из них. Проблемы 12-квартирного дома, в который люди заехали осенью прошлого года, до сих пор расхлебывает компания «ГромИнженеринг», получившая в наследство от недобросовестных застройщиков довольно странный проект с вентиляцией, которая заканчивается аккурат под крышей.

Почему так получилось, Андрей Никитин пытался добиться от строителей и представителей районной администрации, которые принимали объект.

Итогом этого разговора стала договоренность о том, что дом для переселенцев из аварийного жилья, а также территория вокруг будут приведены в порядок до 30 апреля.

на этом визит Андрея Никитина в Старую Руссе не закончился. В районной администрации временно исполняющий обязанности губернатора встретился с людьми, у которых к новому руководителю области напилась масса вопросов.

Жители старой Руссы просили помощи в организации медицинской помощи на селе, призывали заняться возрождением Потребкооперации, поднимали вопрос качества питьевой воды, призывали инициировать в райцентре строительство бассейна и, конечно, снова говорили о дорогах.

Не прошли на встрече и мимо злободневного для рушан вопроса о выборе места установки стелы «Город воинской славы».

Прощаясь, Андрей Никитин заверил рушан, что на этом его знакомство со старорусским районом не закончилось. В планах временно исполняющего губернатора Новгородской области – изучить райцентр лучше. В ближайших планах – посещение авиаремонтного завода и курорта.



