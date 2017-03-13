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77 лет назад закончилась советско-финляндская война
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Эта война длилась чуть более ста дней в 1939 и 1940 годах. В результате боев погибли 130 тысяч человек. В их числе были и новгородцы. Во Всероссийской книге памяти увековечены имена почти полутора тысяч наших земляков, которые погибли во время этой военной кампании. В честь годовщины со дня окончания «зимней» войны сегодня в Великом Новгороде у памятного знака «Новгородцам, павшим в советско-финляндской войне» прошел торжественный митинг, с участием школьников гимназии «Эврика» и представителей общественной организации детей, отцы которых погибли в тех сражениях.
Этот митинг – не только дань памяти погибшим героям, отметили организаторы, это и патриотическое воспитание. Так, самые юные его участники, второклассники из гимназии «Эврика», впервые организованно пришли к памятному знаку и узнали об истории советско-финляндской войны.

13.03.2017 18:18 











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