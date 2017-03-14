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На селекторном совещании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций говорили о паводке


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На селекторном совещании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которую провел заместитель Полномочного представителя Президента России в Северо-Западном Федеральном округе Олег Логунов, говорили о паводке. При наихудшем развитии ситуации возможно подтопление двенадцати населенных пунктов: в Новгородском, Крестецком, Старорусском, Парфинском, Чудовском и Солецком районах. Но пока никаких предпосылок для развития такого сценария в нашем регионе нет.
Несмотря на благоприятные прогнозы синоптиков, областное управление МСЧ заранее провело смотр готовности оперативных групп и технических средств, особенно в зонах возможного подтопления.
Стоит отметить, что для мониторинга паводковой обстановки в области создана система контроля, к которой в этом году подключены не только беспилотные летательные аппараты, но и вертолет МЧС, уже заступивший на дежурство.

14.03.2017 18:01 











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