



В областном Правительстве прошло заседание областной противоэпизоотической комиссии



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В областном Правительстве прошло заседание областной противоэпизоотической комиссии. Основная тема - вспышка птичьего гриппа. Вирус распространился в пяти районах Московской области, где сейчас введен режим чрезвычайной ситуации. Новгородские птицеводческие хозяйства уже принимают меры, чтобы не допустить подобного у нас. Введен закрытый режим работы, проводится дополнительная дезинфекция птичников и персонала, ужесточен контроль за поголовьем и ввезёнными кормами из других регионов. Одна из основных причин распространения птичьего гриппа - перелётные птицы, для их отпугивания на территориях фабрик установлены манекены людей и хищных птиц, и специальные звуковые пушки.

Специалисты заверяют, что для людей этот подтип птичьего гриппа не опасен, однако для домашних птиц смертелен. Поэтому принято решение усилить информационно-просветительскую работу среди владельцев личных подворий. Главное, чтобы домашняя птица не контактировала с дикими пернатыми, которые могут быть инфицированы опасным вирусом.

С 15го апреля в области стартует охотничий сезон. По мнению участников комиссии, сроки его начала сдвинуты не будут, но охотникам будут розданы информационные бюллетени, предупреждающие о том, что трофеи, добытые в лесах, могут стать причиной вспышки заболевания. Также решено, что контроль за эпизоотической ситуацией в регионе теперь будет ежедневным: как со стороны власти, так и соответствующих органов.



