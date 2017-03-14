



В Великом Новгороде прошли торжества, приуроченные к 30–летию областной организации ветеранов



Фото В Великом Новгороде прошли торжества, приуроченные к 30–летию областной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Она была создана на рубеже 80-ых и 90–ых годов прошлого столетия и остается одним из самых крупных общественных объединений региона.

Как отмечали во время торжественного собрания, ветеранская общественность скучать не любит. Многие ведут патриотическую работу, проводят занятия по активному долголетию, занимаются в различных объединениях по интересам и показывают подчас отличные результаты. Именно для таких людей в регионе придумали свою «минуту славы» по семи номинациям. А председатель думы Новгородской области Елена Писарева отметила еще и то, что предложения ветеранов порой просто необходимы для принятия взвешенных законов.

Во время встречи для ветеранов прозвучали музыкальные поздравления. Многие получили награды. И конечно, всем пожелали здоровья и бодрости.



