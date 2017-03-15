



15 марта - Всемирный День защиты прав потребителей Лилия Кудряшова



Фото Видео

Кроме мероприятий, приуроченных к этой дате, которые проводят специалисты новгородского управления Роспотребнадзора, в правительстве традиционно прошло и итоговое заседание профильной комиссии. Основной тенденцией минувшего периода руководитель областного управления Роспотребнадзора Анатолий Россоловский назвал остающееся на прежнем уровне число жалоб граждан на некачественные товары и услуги. В 2016-ом их было около двух тысяч. При этом, 90 процентов обращений имеют законные основания. По-прежнему лидирующую позицию занимают некачественные услуги в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В этом году комиссия по защите прав потребителей сделала акцент на контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора в сфере реализации некачественных товаров непродовольственной группы, а также защите прав потребителей в сегменте электронной коммерции.

Напомним, что до 20-го марта в крупных торговых сетях специалисты Роспотребнадзора проводят выездные общественные приемные, где отвечают на вопросы новгородцев по спорным для них вопросам.

Кстати, покупки через Интернет россияне делают все чаще. Что нужно знать о потребительски правах в цифровую эпоху? Это основная тема консультаций выездных общественных приемных Роспотребнадзора.

Наша съемочная группа провела в выездной общественной приемной Роспотребнадзора всего лишь один час. За это время мы не встретили ни одного «продвинутого» в сфере Интернет-покупок потребителя. Не беремся утверждать, что это объективная картина, но тенденция, как говорится, «на лицо». На вопрос, что знают новгородцы о своих потребительских правах, приобретая товары дистанционно, мы получали один и тот же ответ: "Ну, практически ничего".

И вот что странно, знания в этой сфере новгородцы в массе своей получают «методом научного тыка»: совершив неудачную покупку, только затем изучают историю вопроса.

Специалисты Роспотребнадзора советуют выбрать другой алгоритм, совершая покупки через Интернет. Сначала изучить все сведения о продавце, товаре, своих возможностях вернуть некачественный товар, потом еще раз подумать, нет ли альтернативы, и только тогда заключить сделку. Несколько выездных общественных приемных Роспотребнадзора будут работать несколько дней во многих крупных торговых сетях Новгорода именно для того, чтобы помочь новгородцам узнать о своих потребительских правах в сфере Интернет-продаж.

Всего за 3 года количество жалоб на некачественные товары, приобретенные через Интернет, увеличилось в 2 раза. Так что делайте выводы сами.



