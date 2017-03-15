



Саперы обследовали ДОТы времен Великой Отечественной войны в микрорайоне «Ивушки» Ирина Демендеева



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ДОТы (долговременные огневые точки) обнаружили строители. Находку уже осмотрели поисковики «Долины». Но в таких случаях лишней проверки не бывает.

Первый немецкие долговременные огневые точки были официально зарегистрированы в микрорайоне «Ивушки» еще перед строительством новой школы, в 2014 году. Тогда же здесь прошел поиск боеприпасов времен войны. Ни мин, ни снарядов обнаружено не было. Но, с учетом особенности земли, саперы вновь обследовали часть территории.

Даже минимальная опасность – повод вновь с миноискателем выйти на место: все же школа рядом. Прибор молчал все время обследования… Что неудивительно, - говорят саперы, - уже после Победы в Великой Отечественной войне новгородцы использовали ДОТы для жилья - город был практически полностью разрушен. Все опасное и лишнее давно утилизировано.

Сегодня немецкие ДОТы - часть истории, постепенно уходящая под землю. Разобрать их практически нереально. Ведь при строительстве таких сооружений учитывалась возможность обстрела.

Сейчас в окрестностях микрорайона «Ивушки» найдено 6 ДОТов – таковы официальные данные поисковиков экспедиции Долина. Останков погибших солдат, военных артефактов или взрывоопасных предметов обнаружено не было.



