



Задержан виновник угрозы взрыва в многоквартирном доме в Валдае, он подозревается еще и в ряде грабежей Олеся Иванова



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Накануне в одном из многоквартирных домов был обнаружен предмет похожий на взрывное устройство. Жителей многоэтажки эвакуировали. На месте работали саперы.

Дом №61 по Комсомольскому проспекту. Вокруг натянута оградительная лента, рядом со зданием машины МЧС, полиции и саперов. В общей сложности задействованы более 40 человек и 14 единиц спецтехники. Из пятиэтажки в срочном порядке эвакуируют жильцов, во избежание ЧП отключают газ. Причина спецоперации – предмет, похожий на взрывное устройство, его стражи порядка обнаружили в одной из квартир жилого дома. Правда, искали изначально не бомбу, а владельца. Молодой человек подозревается в нескольких грабежах.

Выйти на след предполагаемого злоумышленника полицейские смогли в ходе розыскных мероприятий. Теперь уже и сам мужчина признается, что в магазины и автозаправки ходил не ради покупок, а чтобы поживиться. И делал это, судя по его рассказам, крайне осторожно.

На заправке, чтобы не попасться, молодой человек предпочел скрыть свое лицо под маской, а чтобы не привлекать внимание автомобилистов даже канистру с собой прихватил. А вот само ограбление совершил по уже отработанной схеме: с помощью угроз и пистолета. Уже установлено, что на счету 22-летнего омича, проживающем в Валдайском районе, как минимум 3 разбойных нападения. В общей сложности ущерб составил более 90 тысяч рублей. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, за разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы. Возможно, к этому сроку добавится и наказание за изготовление взрывного устройства. Предмет, похожий на него был нейтрализован саперами прямо на месте с помощью гидроудара, а его части сейчас находятся на экспертизе. После лабораторного исследования и будет принято процессуальное решение.





