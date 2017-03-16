



Сотрудники прокуратуры и трудовой инспеции провели проверку на стройплощадке, где произошел несчастный случай Аэлита Тошкина



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13 марта на строительной площадке компании «Деловой партнер» на улице Маловишерской произошел несчастный случай - строитель сорвался с высоты третьего этажа. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

На КПП стройки первого заместителя прокурора Великого Новгорода Татьяну Дубровину не ждали. Прораб «Делового партнера» Василий Смыслов, увидев уведомление о начале проверки, растерялся.

Виноват ли сам 32-летний каменщик, сорвавшийся с высоты 3 этажа или действительно на стройке не соблюдаются правила безопасности, это в ближайшие 20 дней прокуратура Великого Новгорода выяснит и познакомит нас с результатами проверки. Что показалось странным нашей съемочной группе, подъехавшей раньше, чем прокуратура, что каменщики работали на высоте больше 3 метров, возводя 4 этаж без страховочных поясов и защитных сигнальных заграждений. Даже после ЧП, стройка не была прекращена, и до глубокой ночи жители окрестных домов из своих окон не только наблюдают, но и фиксируют на свои смартфоны рискованные перемещения строителей по кромке объекта. По мнению новгородцев, каждый рабочий на этой стройке по-прежнему рискует своей жизнью и здоровьем . По словам коллег, пострадавший каменщик был опытным строителем, он пришел в сознание, сейчас находится в реанимации.



