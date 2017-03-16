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Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин совершил рабочую поездку в Боровичи
Анжелика Королева
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С наиболее примечательными фрагментами новгородских дорог ВРИО губернатора Андрей Никитин довольно близко познакомился накануне, совершая рабочую поездку в Боровичи. Одному из них (райцентр – Перелучи) из-за многочисленных жалоб населения в программе пребывания даже выделили отдельный пункт. Хотя аналогичную картину сразу за поворотом с федеральной трассы можно наблюдать едва не на каждом километре.
Дороги, как известно, далеко не единственная из боровичских проблем. О Центре культурного развития мы крайний раз рассказывали в декабре, тогда казалось, до перерезания красной ленточки осталось совсем чуть-чуть. Однако, в марте объект по-прежнему готов процентов на 90. И каковы перспективы теперь уже не понятно.
Новый генеральный подрядчик, взявшийся за недострой (с предыдущим, напомним, контракт расторгли в начале прошлого года), первопричиной тупика считает некорректный типовой проект (без крыши, вентиляции и электрики). То есть по факту объем работ оказался гораздо больше, чем предполагалось. Так что уложиться в сроки и сумму контракта не удалось. Договориться пока тоже не получилось. Поэтому в деталях этой истории сейчас разбирается суд. И Правительство Новгородской области. Случай, кстати, не единичный.
Впрочем, Боровичи, могут дать повод не только для огорчений. Второму по величине городу региона найдётся, и чем похвалиться. Включая, например, строящуюся Ледовую арену. И, естественно, БКО. Экскурсию по которому также включили в программу визита.

16.03.2017 18:02 











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