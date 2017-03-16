



Состояние новгородских дорог стало главной темой заседания областного правительства Анастасия Тэммо



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Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин провел заседание Правительства Новгородской области. В повестку дня вошел доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей и вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Впрочем, самой главной темой встречи стали дороги. Сам Андрей Никитин назвал это направление в своей деятельности на 2017 год приоритетным.

На обсуждение положения дел в дорожном хозяйстве региона ушла большая часть заседания – почти 2 часа. Отправной точкой стали данные профильного департамента. Неудовлетворительное качество дорог, - доложила Валентина Захаркина, - типично для всех районов области. В ужасном состоянии находятся также 49% мостов. В связи с чем было предложено создать отдельную областную программу по их восстановлению.

Характеристики, которые дали дорожной отрасли приглашенные эксперты, были еще более жёсткими. Руководитель компании «Автодор-инженеринг» положение дел в регионе назвал катастрофическим. Все потому, что в области не работает система нормативов. Здесь ее просто нет. Другой приглашенный эксперт в области дорожного строительства, объясняя недолговечность новгородских дорог, и вовсе была вынуждена напомнить чиновникам азы строительства.

Высказаться по злободневной теме хотели многие. Так, вице-губернатор Владимир Варфоломеев, указал на острый дефицит специалистов дорожного хозяйства в профильном департаменте. Свой взгляд на проблемы, связанные с дорогами, озвучивали и главы муниципальных районов. В том числе и по поводу нулевой эффективности весового контроля.

Важный акцент, прозвучавший на заседании: инвестиционный климат региона напрямую зависит от оценки качества дорог. А сегодня по этому показателю Новгородская область находится в зоне риска. Сам Андрей Никитин, надо думать, это уже успел понять, став не раз свидетелем того, как проходит у нас ремонт дорог (бессмысленный и беспощадный). Именно поэтому данное направление в своей деятельности на 2017 год он назвал приоритетным. Уже ВРИО губернатора заявил о намерениях в апреле заключить соглашение о стратегическом партнерстве с госкомпанией «Росавтодор», благодаря чему теме дорожного строительства по нормативам будет уделяться совершенно другое значение. Вопрос не в объеме, а в том, ЧТО мы делаем за эти деньги, - подчеркнул руководитель области.

В ближайшее время членам правительства предстоит изучить внебюджетные источники, чтобы заняться формированием серьезной материально-технической базы для дорожной отрасли. Но главное, - обратился к коллегам Андрей Никитин, - это работа в ручном режиме и личный контроль за тем, как идет в области ремонт дорог.

Также на заседании правительства был представлен новый заместитель губернатора. Им назначен Сергей Сорокин, который будет курировать часть аппаратных функций. Также в его ведении будут закупки и имущество регионального правительства. Сергей Сорокин родился в 1972 году в Вологодской области. Образование - высшее экономическое по специальности «Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 1990 году. Прошел путь от рабочего до топ-менеджера крупных предприятий, где специализировался на формировании эффективных управленческих моделей и настройке финансово-хозяйственной деятельности. Последняя должность - административный директор «Агентства стратегических инициатив» по продвижению проектов.





