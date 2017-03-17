



Члены добровольных народных дружин стали проводят рейды вместе с полицейскими Анжелика Королева



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В Великом Новгороде прошел не совсем обычный рейд по соблюдению правил дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах. Сотрудники ГИБДД вместе с народной дружиной «Казачья стража» тщательно следили за тем, чтобы водители уступали дорогу пешеходам. Несмотря на час пик, автомобилисты дисциплинированно останавливались, не нарушая правил дорожного движения. Здесь, скорее всего, этому способствовал находящийся рядом наряд ГИБДД. А вот статистика ДТП на «зебре», к сожалению, говорит о другом.

Добровольная народная дружина в лице новгородских казаков стала постоянным помощником для полицейских и сотрудников ГИБДД. Дружинники выезжают вместе со стражами порядка патрулировать улицы, помогают на массовых мероприятиях. Главная цель общественников - профилактика преступлений.

За время рейда не было выявлено ни одного нарушения правил дорожного движения. Строгий контроль людей в форме за пешеходными переходами дал свои положительные результаты.

Отметим, что за последнее время отряды ДНД созданы во многих городах и селах нашей области. Но проблем и трудностей в организации этого движения еще предостаточно.

Наш корреспондент Анжелика Королева вникла в некоторые на примере Новгородского района, где с командирами добровольных народных дружин встречались работники прокуратуры и местной власти.

«Совершенствование работы» - такова в двух словах цель встречи заместителя районного прокурора с командирами добровольных народных дружин, представителями местных властей и полиции. Сама работа с 2014-го, после вступления в силу соответствующего Федерального закона, в Новгородском районе, что называется, налажена. Однако прокуратура, неплохо знакомая с дружинниками, допускает, что не без проблем. С которыми и предлагает разобраться совместно.

В Новгородском районе, - напомнил присутствующим заместитель районного главы Сергей Петров, - сейчас действуют 9 добровольных народных дружин, общей численностью 45 человек, это 14 процентов от всех дружинников Новгородской области. Но, как выясняется, надо бы больше. В Тёсово-Нетыльском, - ставит на вид заместитель прокурора – Добровольная народная дружина до сих пор не создана; в Бронницком поселении в отряде из пяти человек: один – пенсионного возраста, четверо - женщины. В ДНД Пролетарского поселения – 4 добровольца, включая командира. Почему их так мало, и где мужчины? – для дружинников не секрет, ответ на этот вопрос они слышат, регулярно, пытаясь пополнить свои ряды: раньше за членство в ДНД полагались льготы, сейчас всё исключительно на общественных началах.

Впрочем, как раз на этот счет, есть хорошая новость. Областная дума, - порадовал дружинников заместитель районного главы Сергей Петров, - обещает во втором квартале принять закон «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка на территории Новгородской области», после чего у властей поселений появится полное право поощрять членов добровольных народных дружин рублем.

Ну а пока добровольцы продолжают работать за идею. За что им честь и хвала, особенно, учитывая результаты работы. Только ДНД Пролетарского поселения, та самая, в составе которой всего 4 человека, за прошлый год успела помощь полиции: 21 раз в патрулировании улиц; 9 – при проведении проверок лиц, состоящих на учете; 4 раза – в профилактической работе с несовершеннолетними; и 7 – в охране общественного порядка во время массовых мероприятий.



