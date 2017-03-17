



В Морском центре капитана Варухина идет подготовка к очередной навигации Юрий Левиков



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В Морском центре капитана Варухина идет подготовка к очередной навигации. Этой зимой текущий ремонт понадобился всем судам новгородской флотилии юных моряков. Съемочной бригаде «Вестей» разрешили посмотреть за ходом работ и даже пустили в святая святых – машинное отделение флагмана КЮМа.

Ремонтом деревянного борта «Ильмеры» занимается сам капитан Дмитрий Дубовицкий. Он говорит, уже не первый год приходится проверять на прочность доски в преддверии навигации и, если нужно, выборочно их менять.

Мастер своего дела сетует только на погоду – пока еще не слишком тепло, и чтобы смола застыла, уходит пара суток. Но чем дальше, тем быстрее пойдет работа – все-таки весна на дворе. Большой ремонт ведут и на судне «Господин Великий Новгород». Обычно в машинное отделение пассажирам вход воспрещен, но для нас делают исключение. Сейчас здесь самые ответственные – сварочные работы. Разом меняют трубопроводы охлаждения двигателей и подачи масла – давление в системах зачастую повышенное, потому и соединительные швы должны быть максимально надежными. Еще один сварщик трудится на носу корабля – там тоже работы хватает.

Наш проводник Аркадий Варухин говорит, что ремонт в машинном отделении проведут и на судне «Михаил Балабан». Подбрасывают работы и новации в законодательстве. К примеру, с начала года вступают в силу новые требования к тем же иллюминаторам. А их только на «Господине Великом Новгороде» больше 40, не заменишь – не выйдешь в рейс. Финальным аккордом должна стать покраска. Старую краску снимают с ювелирной аккуратностью и готовят обширный фронт работ.

К слову, с недавних пор судно «Дельфин» теперь тоже на балансе морского центра. За пару месяцев его отремонтировали, и летом оно примет на борт юных моряков.

Предполагается, что весь запланированный объем работ по подготовке судов к очередной навигации в Морском центре капитана Варухина завершат в мае. И около 400 мальчишек и девчонок этим летом испытают себя в качестве настоящих моряков.



