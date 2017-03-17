



Во время тушения крупного пожара в посёлке Пролетарий Новгородского района погиб пожарный



Фото Видео

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, возгорание произошло во втором часу ночи, горело нежилое общежитие. К моменту прибытия расчетов, двухэтажное здание барачного типа пылало открытым пламенем. Потушить огонь удалось в пятом часу утра. Во время борьбы с огнём один из спасателей, 1968 года рождения, по неподтвержденным данным, отравился угарным газом. Он скончался в машине «Скорой помощи». В региональном управлении МЧС информацию о гибели подтверждают, но не комментируют. Региональный следственный комитет начал проверку по этому факту.



