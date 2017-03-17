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80 лет назад был создан отдел по борьбе с экономическими преступлениями


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в областной филармонии прошло торжественное собрание, посвященное 80-летию отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Действующие сотрудники и ветераны службы вспомнили славные страницы истории, когда еще ОБХСС боролся с хищениями социалистической собственности и спекуляцией и отметили, что и сегодня сотрудники службы стоят на страже экономической безопасности государства, пресекая кражи бюджетных средств, коррупцию, организованную преступную деятельность, разыскивая фальшивомонетчиков, выявляя подпольные казино и изымая с реализации контрафактную продукцию. И это - повседневная оперативная работа.
Лучших сотрудников ведомства отметили благодарностями и почетными грамотами МВД России и областного Правительства. Со словами благодарности за верную службу обратился к коллективу ОБЭП заместитель губернатора Игорь Верходанов.
Творческим подарком для сотрудников ОБЭПа стал концерт коллег, вокального ансамбля «С песней по жизни» управления МВД по Солецкому району.

17.03.2017 18:19 











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