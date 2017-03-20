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Руководитель Республиканского мультимедиа центра обсудила с ВРИО губернатора перспективы появления детского технопарка в Великом Новгороде
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В Правительстве области прошла рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Никитина с генеральным директором Республиканского мультимедиа центра Мариной Раковой. Речь шла об открытии в Великом Новгороде детского технопарка «Кванториум», соглашение о создании которого было подписано в Сочи. Как сообщила журналистам Марина Ракова, «Кванториум» в Великом Новгороде будет ориентироваться на потребности региона в конкретных специалистах. В частности, кроме привычных для детских техноцентров IT-технологий, 3D-моделирования и робототехники, на новгородской площадке будут заниматься генетикой и селекцией, а также направлениями, связанными с сохранением культурного наследия.
В числе наиболее вероятных мест для размещения детского технопарка – одно из зданий гимназии «Квант» у центра «Диалог», а также новая школа в «Ивушках». «Кванториум», по мнению Андрея Никитина, должен выполнять сразу три функции: дополнительного образования, методологического центра для всех кружков и секций, а также центра поддержки всех талантливых детей региона.
В какую сумму обойдется новгородский «Кванториум», Марина Ракова не сказала, однако отметила, что в других регионах стоимость схожих проектов доходила до 350 миллионов рублей. Наш техноцентр будет создан как на федеральные деньги, так и на средства области, муниципалитета, а также частных инвесторов.
20.03.2017 18:01 











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