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Великий Новгород вместе со всей страной отметил трехлетие воссоединения Крыма с Россией
Юрий Левиков
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Три года с момента воссоединения Крыма с Россией отмечала вся страна. Великий Новгород не стал исключением. Основные торжества прошли на площади Победы-Софийской.
В этот день – минимум слов со сцены, да и то, исключительно по существу. Профсоюзы, ветераны и общественники, вспоминая вновь события Крымской весны, поддержали ключевой лейтмотив торжеств: «Мы вместе».
В этот день, разумеется, звучал «Севастопольский вальс», а воодушевленные зрители порой даже подпевали солисту на сцене. Впрочем, самым запоминающимся событием этого дня стала флеш–моб «Наш триколор» - десятки человек сообща развернули в центре Великого Новгорода огромный государственный флаг.
На стадионе «Электрон» в этот день тоже организовали флеш–моб. Воспитанники спортивных секций, учащиеся окрестных школ и их родители и даже представители областного правительства вышли на футбольный газон, и в знак единства с жителями далекого полуострова составили огромное слово «Крым».
Спустя несколько минут тут же, на стадионе, прошел товарищеский матч с символическим для этого дня названием «Одна страна - одна команда».
Третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией был посвящен и велопробег. Более 50 новгородцев решили поддержать акцию, среди них - активисты городского клуба любителей бега и спортсмены Великого Новгорода.
Заодно каждый участник получил световозвращающие стикеры и стал участником акции за безопасность движения в городе. Погода велопробегу благоприятствовала.
Колонна финишировала так же дружно, как и стартовала. Кстати, акцией «Доедем до Крыма» новгородцы открыли велосезон. Через неделю состоится такой же массовый заезд велосветлячков.
20.03.2017 18:04 











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