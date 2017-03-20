



Великий Новгород вместе со всей страной отметил трехлетие воссоединения Крыма с Россией Юрий Левиков



Фото Видео

Три года с момента воссоединения Крыма с Россией отмечала вся страна. Великий Новгород не стал исключением. Основные торжества прошли на площади Победы-Софийской.

В этот день – минимум слов со сцены, да и то, исключительно по существу. Профсоюзы, ветераны и общественники, вспоминая вновь события Крымской весны, поддержали ключевой лейтмотив торжеств: «Мы вместе».

В этот день, разумеется, звучал «Севастопольский вальс», а воодушевленные зрители порой даже подпевали солисту на сцене. Впрочем, самым запоминающимся событием этого дня стала флеш–моб «Наш триколор» - десятки человек сообща развернули в центре Великого Новгорода огромный государственный флаг.

На стадионе «Электрон» в этот день тоже организовали флеш–моб. Воспитанники спортивных секций, учащиеся окрестных школ и их родители и даже представители областного правительства вышли на футбольный газон, и в знак единства с жителями далекого полуострова составили огромное слово «Крым».

Спустя несколько минут тут же, на стадионе, прошел товарищеский матч с символическим для этого дня названием «Одна страна - одна команда».

Третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией был посвящен и велопробег. Более 50 новгородцев решили поддержать акцию, среди них - активисты городского клуба любителей бега и спортсмены Великого Новгорода.

Заодно каждый участник получил световозвращающие стикеры и стал участником акции за безопасность движения в городе. Погода велопробегу благоприятствовала.

Колонна финишировала так же дружно, как и стартовала. Кстати, акцией «Доедем до Крыма» новгородцы открыли велосезон. Через неделю состоится такой же массовый заезд велосветлячков.



