



Члены Общественной палаты Новгородской области выбрали своего представителя в состав Общественной платы Российской Федерации



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Члены общественной палаты Новгородской области наконец-то выбрали своего представителя в состав Общественной платы Российской Федерации. Процедура эта началась еще в конце прошлой недели. Тогда, после трех туров голосования два кандидата на эту должность так и не смогли набрать необходимое количество голосов. Напомним, что в бюллетене стояли фамилии председателя региональной палаты Александра Мамулата и действующего представителя Новгородской области в общественной палате Российской Федерации Максима Григорьева. Однако он в последний момент снял свою кандидатуру. Впрочем по закону это было сделано поздно: поэтому в окончательном, четвертом туре его имя осталось в списке кандидатов. Неожиданностью оказалось и то, что до голосования перед общественниками выступил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин. Глава региона напомнил о возросшей роли третьего сектора, призвал забыть былые обиды и разногласия и совместно с влатсью создавать новое качество жизни.

В результате большинство членов общественной палаты поддержали эколога Александра Мамулата. Из 25 присутствующих за него свои голоса отдали 22 человека. Обращаясь к коллегам, Мамулат поблагодаил всех за обстановку толерантности и уважения, и за то, что это испытание Общественная палата прошла без скандалов.

В какую именно комиссию Общественной платы Российской федерации войдет представитель Новгородской области – пока не известно. Приоритетными направлениями в своей работе Алдександр Мамулат назвал поклонный туризм, воспитание патриотизма, общественный контроль и развитие малого бизнеса.



