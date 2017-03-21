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Вице-губернатор Игорь Верходанов и заместители глав районов обсудили методы гармонизации межнациональных отношений


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Вице-губернатор Игорь Верходанов и заместители глав районов обсудили методы гармонизации межнациональных отношений в рамках стратегии государственной национальной политики. Согласно статистике, сегодня в Новгородской области живут представители 138 национальностей, но общественно-политическая обстановка остается стабильной. Ни конфликтных ситуаций, ни потенциальных предпосылок к их возникновению не существует. Тем не менее, общественно-политическая ситуация в регионе находится под пристальным контролем Правительства области.
Взаимопониманию представителей разных народов в значительной мере способствуют всевозможные культурные мероприятия, которые проходят и в районных домах культуры, и в Великом Новгороде. Например, аншлаг собрал недавно прошедший областной фестиваль «Территория дружбы». Национальные общественные объединения представили зрителям творческие коллективы и солистов, исполняющих свои номера на родных языках.
Культурные мероприятия, направленные на укрепление единства и духовной общности многонационального народа России, в нашей области продолжатся и в этом году. Главным из них станет международный фестиваль искусств и ремесел «Садко», который пройдет в Великом Новгороде с 9 по 12 июня.
21.03.2017 17:26 











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