



В Большом зале правительства области прошло заседание коллегии Департамента труда и социальной защиты населения Юрий Левиков



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В самом начале встречи чествовали лучших работников социальной сферы, труда и занятости – одним вручали благодарности от руководства области, другим поощрения от законодателей. Как подчеркнула председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, именно социальной сферы касаются многие законопроекты, которые рассматриваются в кулуарах и принимаются думой. Ну а в целом, этой сфере, конечно же, отводится максимум поддержки.

чествовали и многодетную приемную семью Трифановых, ставшую лауреатом Всероссийского конкурса «Семья года». Сейчас в семье воспитываются трое детей, а за почти 4 десятилетия, что супруги Сергей и Татьяна состоят в браке, маленьких подопечных было гораздо больше.

О том, насколько востребована работа социальных служб, говорил и заместитель губернатора Александр Смирнов. Он привел всего лишь несколько цифр, но они оказались весьма красноречивыми.

С основным докладом выступил руководитель профильного Департамента Николай Ренкас. Он рассказал о социальной поддержке пожилых новгородцев и отдельно остановился на помощи многодетным семьям.

Среди задач, которые ставятся на год текущий, – оказание адресной социальной помощи тем, кто в ней нуждается и сохранение безработицы в пределах среднероссийских показателей.



