Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Большом зале правительства области прошло заседание коллегии Департамента труда и социальной защиты населения
Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
В самом начале встречи чествовали лучших работников социальной сферы, труда и занятости – одним вручали благодарности от руководства области, другим поощрения от законодателей. Как подчеркнула председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, именно социальной сферы касаются многие законопроекты, которые рассматриваются в кулуарах и принимаются думой. Ну а в целом, этой сфере, конечно же, отводится максимум поддержки.
чествовали и многодетную приемную семью Трифановых, ставшую лауреатом Всероссийского конкурса «Семья года». Сейчас в семье воспитываются трое детей, а за почти 4 десятилетия, что супруги Сергей и Татьяна состоят в браке, маленьких подопечных было гораздо больше.
О том, насколько востребована работа социальных служб, говорил и заместитель губернатора Александр Смирнов. Он привел всего лишь несколько цифр, но они оказались весьма красноречивыми.
С основным докладом выступил руководитель профильного Департамента Николай Ренкас. Он рассказал о социальной поддержке пожилых новгородцев и отдельно остановился на помощи многодетным семьям.
Среди задач, которые ставятся на год текущий, – оказание адресной социальной помощи тем, кто в ней нуждается и сохранение безработицы в пределах среднероссийских показателей.

21.03.2017 17:32 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.