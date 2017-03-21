



Подразделения МЧС России по Новгородской области вновь ликвидировали пожар в поселке Пролетарий Ирина Демендеева



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Подразделения МЧС России по Новгородской области вновь ликвидировали пожар в поселке Пролетарий, и вновь на улице Сосновой. Пламя в очередной раз вспыхнуло в нежилом двухэтажном доме.

Напомним, неподалеку от него 17 марта произошло возгорание бывшего общежития. На месте ЧП одному из пожарных стало плохо, на машине «скорой помощи» его отвезли в больницу, однако спасти сотрудника МЧС не удалось.

Жители улицы беспокоятся за свои дома и подозревают, что причиной пожаров и в том, и другом случае является поджог. Они намерены обратиться в правоохранительные органы.

Свои опасения люди высказали главе поселения. Тимур Жиров как раз отчитывался перед жителями Пролетария о своей работе в минувшем году.

Пожары сейчас тема номер один среди жителей Пролетария. За 4 дня на улице Сосновой, сгорело 2 нежилых ветхих дома. Людей оттуда давно расселили, строения были отключены от отопления и электричества, поэтому жители уверены: возгорания – дело рук злоумышленников. Тем более что перед тем, как дома вспыхнули, какие-то молодые люди выносили из них все, что может принести прибыль, например, батареи.

О пожарах и ветхих домах, которые неплохо было бы снести, жители говорили с главой поселения. Ответ держали глава Тимур Жиров и начальник местного отдела МВД Алексей Степанов.

Давно пора снести ветхие дома, - бушевали жители, - неужели это так сложно? Не особо сложно, зато дорого, – объяснял глава Пролетарского поселения. Так снос 4 домов обойдется бюджету в 750 тысяч рублей. Средства для Пролетария серьезные. Впрочем, не меньше денег потребуется и на разбор завалов после пожаров.

После очередного пожара, местные власти обратились в полицию с просьбой провести проверку. Она уже началось. О деталях расследования пока говорить рано, ведь официально, поджоги еще не подтверждены, экспертиза продолжается. Однако, как нам стало известно, некоторых жителей уже вызвали в отдел для дачи показаний по поводу пропажи батарей. Именно этого жители улицы Сосновой и добивались – привлечь внимание к своей проблеме.

Во время пожаров жители соседних домов хватают вещи и выскакивают на улицу, ведь дома расположены рядом, боятся, что они будут следующими.

Сейчас на улице Сосновой остался одно расселенное ветхое строение, и на него с тревогой смотрят все жители окрестных домов.



