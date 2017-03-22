



15 апреля система «Платон» прекращает работать по льготному тарифу Максим Петров



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15 апреля система «Платон» прекращает работать по льготному тарифу. Его отмена позволит увеличить сборы и ускорить ремонт и строительство дорог и мостов. Без этих дополнительных средств реконструкция большинства дорожных объектов была бы невозможна в ближайшее десятилетие.

За день эта камера, установленная на автомобиле с наклейкой «Платон» фиксирует тысячи регистрационных номеров большегрузов. Данные передаются на экран к оператору, который проверяет, зарегистрирована ли машина в системе и оплачен ли ее маршрут. Если нет, а допустимый вес грузовика превышает 12 тонн, то перевозчику придется заплатить штраф. Впрочем, сегодня такие случаи скорее редкость – за полтора года к новым правилам предприниматели уже успели привыкнуть.

С 15-ого апреля один километр маршрута по федеральным трассам для грузоперевозчиков-12-титонников обойдется в 3 рубля вместо прежних полутора. Повышение ожидаемое - изначально тариф составлял 3 рубля 73 копейки, временные льготы вводили для того, чтобы перевозчики спокойно адаптировались к системе. Что касается цен на перевозимые товары, то их рост эксперты прогнозируют на минимальном уровне.

Немного статистики: за время действия системы «Платон» дорожный фонд страны пополнился на 22 миллиарда рублей. В прошлом году эти деньги позволили отремонтировать тысячу километров самых проблемных федеральных дорог в 40 городах и регионах. За счет сегодняшних и будущих сборов обеспечено софинансирование строительства 7 мостов и реконструкции 24 путепроводов в 19 регионах. Нашей области пока похвастаться нечем, в дорожный фонд Новгородчины от «Платона» поступило только 54,5 миллиона рублей и те, за вычетом транспортного налога, от которого перевозчики-12-тонники освобождены.

Всего, вместо транспортного налога от 12-тонников регионы России получили 8,5 миллиардов рублей. Оставшиеся средства от взносов грузоперевозчиков пошли на строительство и реконструкцию федеральных дорожных объектов, и поскольку до Новгородской области очередь еще не дошла, значит, крупные проекты за счет «Платона» у нас впереди.



