



ВРИО губернатора Андрей Никитин принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам



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Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин встретился с журналистами, чтобы рассказать о своем участии в заседании президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое накануне в Москве провел Владимир Путин. Главной темой встречи стало развитие системы здравоохранения. По словам Андрея Никитина, в этой сфере очевидным успехом Новгородской области за последние годы стало сокращение младенческой смертности. Однако по целому ряду показателей мы остаёмся в десятке худших регионов. Этот факт надо признать и перестать обманывать себя, - заявил руководитель области, перечислив целый ряд приоритетных проектов, которые необходимо развивать.

Приоритетными для области Андрей Никитин назвал проекты “Вежливая регистратура” и “Бережливая поликлиника”, связанные с упрощением потока документов и повышением качества обслуживания. Не обошел стороной глава региона и другой вопрос, который обсуждался на заседании президентского Совета. В центре внимания оказались также меры, направленные на повышение производительности труда.

Во время общения журналисты отметили, что Андрей Никитин стал едва ли не единственным руководителем субъекта, который присутствовал на заседании президентского Совета. В ответ временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области сказал, что участие в подобных совещаниях – это прекрасная возможность лучше понять, как позитивные изменения на федеральном уровне можно применять в регионах.



