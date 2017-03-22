



В областной прокуратуре прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию нарушений в сфере охраны окружающей среды



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Плохое качество питьевой воды в деревнях Подберезье, Чечулино и Котовицы Новгородского района стало предметом обсуждения на сегодняшнем заседании межведомственной рабочей группы по противодействию нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования, которое прошло в областной прокуратуре. О жалобах жителей этих деревень наша программа рассказывала уже не раз. Основной причиной низкого качества воды, по мнению специалистов, являются изношенные водоочистные сооружения.

Подберезье и Чечулино - это более 7,5 тысяч жителей, 23 социальных объекта и 34 многоквартирных дома. Прокуратура, разумеется, проводит мониторинги и проверки в интересах социально незащищенных слоев населения, подала более 60 исков по перерасчетам за поставленную воду. Прежние собственники водопроводных сетей - банкроты, сейчас управляет новая организация. Чтобы решить кардинально вопрос необходимо почти полмиллиарда рублей, таких денег у района нет. Есть возможность, разве что, приблизить качество воды к требованиям САНПина. РНа заседании рабочей группы прокурору района рекомендовали обратить внимание на формирование бюджета – все ли предприняли власти для ремонта очистных сооружений. Но в целом, проблема уже выходит на областной уровень. Константин Сомов попросил подготовить материалы для того чтобы передать их исполняющему обязанности губернатора.ассматривается вопрос и о присоединении к сетям областного центра.





