



В администрации Новгородского района прошло третье заседание штаба по подготовке к весенним полевым работам



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Уже третье по счету заседание штаба по подготовке к весенним полевым работам прошло сегодня в администрации Новгородского района. И неудивительно – это территория - одна из ключевых в сфере развития сельского хозяйства области.

Владимир Татаренко также рассказал о возможной помощи селянам. Основные направления те же, что и год назад. Чиновники уверяют: в этом году в преддверии посевной можно рассчитывать на льготные кредиты со ставкой до пяти процентов годовых. С семенами основные вопросы решены, с транспортом – тоже. Что касается покупки удобрений, то здесь представители сельхозпредприятий просили проявить внимательность.

На заседании дали слово и ветеринарам. Специалисты напомнили о профилактике бешенства, африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Грипп пока регистрируют только в Подмосковье, но и новгородцам надо сохранять осторожность.



