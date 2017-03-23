



Сотрудники передающих центров требуют ввести административную ответственность для экстремалов, делающих сэлфи на телевышке Максим Петров



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Их называют руферами – это молодые люди, готовые ради лайков в сети рисковать своей жизнью. Играя со смертью, они быстро набирают популярность, и в интернет-пространстве чувствуют себя, чуть ли не героями, до той поры, пока желание отличиться не приведет к трагедии.

Шокирующие кадры транслировали на заседании рабочей группы по развитию телерадиовещания в Новгородской области. Поводом для обсуждения темы стали участившиеся по стране случаи проникновения экстремалов-любителей на объекты телевизионной и радиовещательной сети. Только в прошлом году в России молодые люди ради эффектного кадра 30 раз пытались забраться на телевышки. Большую часть удалось вовремя остановить - сработали меры безопасности, но как показывает практика, штраф от трех до пяти тысяч рублей не отбивает желание у руферов вернуться и попробовать снова.

По мнению РТРС целесообразно ввести административную ответственность со штрафом от 75-ти тысяч рублей до 200 тысяч рублей или задержание на срок до 15-ти суток.

Предложения по изменению действующего законодательства специалисты РТПЦ уже направили в Минкомсвязи. Инициативу поддержали новгородская полиция, управление МЧС и правительство.

В тренде сегодня и тема перехода на цифровое вещание. В области уже действуют два пакета цифровых каналов. Первый, рассчитанный на 10 каналов основных российских СМИ, охватывает 98 с половиной процентов населения. Второй, дающий возможность смотреть еще 10 популярных коммерческих каналов распространяется только на Великий Новгород, Боровичи и Валдай, то есть пока им могут воспользоваться две трети жителей области.

По словам директора филиала РТРС «Новгородский областной радио-телевизионный передающий центр Сергея Якушева, для полного охвата вторым пакетом необходимо 35 телевышек, сейчас построена 21, оставшиеся 14 планируют запустить до конца года. Это даст возможность жителям не только смотреть дополнительные 10 телеканалов, но и новгородские «Вести», даже в самых отдаленных уголках региона.



