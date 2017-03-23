



В Великом Новгороде проходит Межрегиональная научно-практическая конференция Российского общества терапевтов Аэлита Тошкина



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Концертный зал «Диалога» в течение 2 дней станет местом проведения крупнейшего российского медицинского форума. Главная задача дискуссий между учеными и практикующими врачами - сделать так, чтобы завтрашний день российского здравоохранения наступил уже сегодня. Медлить с темпами модернизации отечественного здравоохранения нельзя - регионы должны быть в достатке обеспечены высокотехнологичным медицинским оборудованием и врачами-профессионалами, в том числе терапевтами. К примеру, для Новгородской области, где живет сейчас 612 тысяч человек, это вопрос жизни и смерти. По словам заместителя губернатора Александра Смирнова, последние 20 лет наш регион в числе 4 с высоким уровнем смертности, во многом это объясняется естественными причинами. Однако, по мнению чиновника, врачи могут перехитрить время и с помощью современных методов лечения, лекарств, верной диагностики на ранних стадиях болезней значительно продлить среднюю продолжительность жизни человека. В России эта цифра - 72 года.

После общего пленарного заседания врачи и ученые будут работать по 11 узким секциям, каждая из которых посвящена отдельным заболеваниям, диагностике и терапии. Больше всего профессионалов по внутренним болезням будет на «круглом столе» по заболеваниям сердца.

В рамках большой медицинской встречи терапевтов пройдет и образовательный форум по паллиативной помощи страдающей группы пациентов с тяжелыми заболеваниями. Об улучшении качества жизни неисцелимых больных, избавлении их от страданий не только медикаментозными средствами, но словом, которым могут лечить не только врачи, но священнослужители участникам встречи расскажет продолжатель дела Доктора Лизы,главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России Диана Невзорова.



