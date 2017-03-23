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Агентство стратегических инициатив и Союз «Молодые профессионалы» готовы помочь Новгородской области развить свой кадровый потенциал
Анжелика Королева
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В Новгородском Университете стартовала сессия по вопросам проектирования направлений развития экономики области. Участники выясняли, в какой мере здесь можно опереться на имеющийся и перспективный кадровый потенциал.
На «Проектирование направлений развития реального сектора экономики Новгородской области в опоре на имеющийся и перспективный кадровый потенциал» участникам проектно-аналитической сессии даны два дня. Помощь местному представительству (с работодателями и руководством учреждений профессионального образования в главных ролях) готовы оказать специалисты Агентства стратегических инициатив и Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Суть вопроса - одной фразой ВРИО губернатора: «Качество подготовки молодых профессионалов – основа экономического роста на долгосрочную перспективу». Пока дисбаланс между тем как должно быть и тем, как у нас получается (если для оценки использовать критерии всё того же WorldSkills, точнее результаты недавнего регионального чемпионата) – довольно существенный.
10 компетенций (проще говоря, профессий), по которым соревновались участники регионального чемпионата, все потребности экономики Новгородской области, конечно, не закрывают. Тем более, что в десятку не вошли специальности для промышленности и туристической индустрии. И кстати, обозначить приоритетные направления экономического роста, и сектора, испытывающие потребность в кадрах – для сессии одна из первых задач. Основная - спланировать систему работ по подготовке молодых профессионалов. Еще один акцент - готовить кадры учреждения профобразования должны в связке. С работодателями, конечно. У последних в этом вопросе, как выразился Андрей Никитин, - «главное слово и, по сути – контрольный пакет».
В общем, конкретные сроки пока не известны. По щелчку, - пояснил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов, - ничего не произойдет. Ни в нашей стране, ни вообще в мире, чудес не бывает. Пора привыкать к тому, что для того, чтобы чего-то достичь, нужно упорно трудиться и не сбиваться с пути. А собственно направление на сессии и должны обозначить.

23.03.2017 19:44 











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