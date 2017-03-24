



В Великом Новгороде вновь говорили о соблюдении правил рыболовства на водоемах области



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О соблюдении правил рыболовства на водоемах области вновь говорили при участии общественности. Взаимодействие с ней сейчас особенно актуально для профильных специалистов и контролирующих органов.

Нерест близится, а значит, пора вновь поговорить о сохранении биоресурсов. Начальник областной рыбоохраны Игорь Викторов первым берет слово.

Далее – слово руководителю местного отдела ГОСНИОРХа. Татьяна Никитина рассказывает о приоритетах, которые в последнее время отстаивает наука. Среди них: ограничения по ставным сетям, увеличение участков поймы, где лов в нерест запрещен, а с недавних пор - еще одна новация.

Еще в конце февраля идея о нуле процентов вместо прописанных в правилах рыболовства 15 процентов прилова ценных пород рыб для промысловиков в период нереста была поддержана на ученом совете ГОСНИОРХа. Но официально она пока еще в правила не внесена, потому вопрос о том, когда же норма начнет действовать, повис с воздухе.

Свои вопросы в этот день задавали и рыбаки–любители. И естественно, они спросили, как же будут контролировать ситуацию на озере этой весною.

Проблема в том, что инспекторы-общественники, по сути, бесправны, и не могут, как в советские времена самостоятельно составить протокол на нарушителя. Потому им предлагали хотя бы сигнализировать о нарушениях - сообщать в рыбоохрану и полицию.





