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В зале Центральной спортивной арены стартовал региональный этап Зимнего фестиваля ГТО
Аэлита Тошкина
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В зале Центральной спортивной арены стартовал региональный этап Зимнего фестиваля ГТО. 176 спартанцев из областного центра и всех районов области от 16 до 39 лет в индивидуальном и командном первенстве были серьезно нацелены на победу: кубки и золотые, серебряные и бронзовые значки ГТО.
В нашей области 40 тысяч жителей от первоклассников до пенсионеров знают, что такое быть готовым к труду и обороне. В прошлом году 61% спартанцев легко выполнили все нормативы.
Парад команд динамичными номерами приветствовали акробатки и гимнастки Великого Новгорода. Пожелала победы всем участникам заместитель губернатора Вероника Минина, вручив лучшим спартанцам золотые знаки отличия. И как только официальная церемония завершилась, началась активная разминка участников и беседа в неформальной обстановке.
За победой в индивидуальном и командном состязании в 7 видах испытаний в Великий Новгород приехал бороться каждый из 176 участников. Путь к предстоящей победе длился не один месяц.
Тот кто дальше всех прыгнул, больше всех подтянулся и быстрее всех проплыл станет участником регионального этапа летнего фестиваля ГТО, а затем по итогам выступления будут представлять нашу область на Всероссийском спортивном многоборье по программе комплекса ГТО. Впрочем, проигравших на этих соревнованиях нет - каждый одержал победу над собой став гибким, сильным, красивым и здоровым человеком.

24.03.2017 17:41 











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