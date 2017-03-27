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Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин познакомился с работой сельхозпредприятий Батецкого района
Юрий Левиков
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Четыре линии по упаковке меда работают даже в формально выходной день. Есть заказ – вот люди и трудятся, рассказывают гостям. Для ВРИО губернатора Андрея Никитина проводят экскурсию – тут действительно есть на что посмотреть.
Основной потенциал Батецкого района – сельское хозяйство, потому следующая встреча с аграриями. Селяне делятся проблемами, Андрей Никитин делает пометки в блокноте. Из наболевшего – отсутствие газа (обещают его провести вот уже лет 15) и трудности с получением кредитов.
Андрей Никитин дает производителям сельхозтоваров высказаться, потом уже при общении с журналистами подводит итоги непростого, но важного диалога.
В Батецком Андрей Никитин взглянул на работу местного МФЦ, зашел в больницу, где гостю продемонстрировали, как действует система электронных медицинских карт для каждого пациента, а в школе провели экскурсию и рассказали, как готовятся к предстоящим экзаменам.
В этот же день прошла торжественная церемония вступления в должность главы района Владимира Иванова. Во время поздравления Андрей Никитин отметил, руководить районом – занятие не из простых, но лично он в Батецком районе увидел больше возможностей, чем проблем. Что касается развития всей области, то оно немыслимо без развития каждого из районов. В ближайшее время там намерены провести стратегические сессии.

27.03.2017 17:18 











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