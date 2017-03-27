



Великий Новгород принял центральный матч тура футбольной национальной лиги Максим Петров



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В гости к «Тосно» приехало московское «Динамо». Но вместе с большой игрой к нам приехали и футбольные ультрас. Фанаты питерского «Зенита» попытались устроить беспорядки на матче. ОМОН сработал четко.

Как и следовало ожидать, интересные события начали происходить с первых минут начала игры, правда не на футбольном поле, а за его пределами. Десятки болельщиков футбольного клуба «Динамо» попытались прорвать полицейский кордон.

По словам московских болельщиков, стычка с полицией случилась после того, как на них напали фанаты футбольного клуба «Зенит». По некоторым данным из Санкт-Петербурга приехали несколько десятков фанатов, которые попробовали прорваться на динамовский сектор стадиона. Конфликт вовремя предотвратили бойцы новгородского ОМОНа.

Страсти в это время кипели и на футбольном поле. В первом тайме футболисты «Динамо» выглядели сильнее: больше контролировали игру, чаще подходили к чужим воротам. Самый опасный момент в штрафной «Тосно» возник к исходу получаса игры. Евгений Луценко вышел один на один с вратарем, но так и не смог воспользоваться удобным случаем. Артур Нигматулин отбил мяч, после чего тот угадил в перекладину. Ответ тосненцев не заставил себя ждать. Уже через пять минут Максим Палиенко, получив пас от Артема Милевского, точным ударом открыл счет в игре.

Во втором тайме противостояние с футбольного поля перенеслось и на трибуны. Сначала зажгли, в буквальном смысле этого слова болельщики из Москвы.

На фоне такого фаер-шоу футболисты «Динамо» перешли в более агрессивную атаку и на 65-ой минуте, активность привела к голу, отличился Кирилл Панченко. Спустя еще три минуты, Панченко бьет из-за пределов штрафной и снова гол, 2:1 «Динамо» выходит вперед. По примеру московских болельщиков тосненцы на своем секторе тоже «открывают огонь». Вместе с тем на трибуне развивается полотно с изображением новгородского стадиона.

В концовке встречи, футболисты проигрывающей команды оккупировали чужую штрафную и имели несколько реальных шансов свести игру к ничье, но итоговый результат остался прежним. 2:1 и «Динамо» отрывается от «Тосно» на 8 очков, такая же разница сохраняется между «Тосно» и хабаровским СКА, идущим на третьей позиции.



