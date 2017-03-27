



Сотрудники Росгвардии впервые отмечают свой профессиональный праздник



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Созданное год назад подразделение включило в себя отряды ОМОН, СОБР, подразделения вневедомственной охраны, а также лицензионно-разрешительную службу. Создание новой силовой структуры инициировал Владимир Путин. В задачи Росгвардии входит борьба с терроризмом, охрана общественного порядка и важных государственных объектов.

Несмотря на то, что новой службе исполнился всего год, результаты работы впечатляют. Так новгородские сотрудники Росгвардии провели свыше 200 спецопераций.

В ходе торжественного мероприятия в честь профессионального праздника лучшим представителям службы вручили почетные грамоты и благодарственные письма от руководства Росгвардии, регионального Правительства и областной думы.



