



В Чудовском районе успешно реализуется новый сельхозпроект «Экоферма по-европейски» Оксана Шведова



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В Чудовском районе успешно реализуется новый сельхозпроект «Экоферма по-европейски». Инвестор из Санкт-Петербурга выкупил бывший совхоз «Трегубово» и на его территории создал новое предприятие.

Крепкое телосложение, быстрый рост и отсутствие рогов - вот что отличает абердин-ангуссов от других телят. На экоферме, рассказывает директор Владимир Минаев, разведение этой породы в приоритете. Выведенная в Шотландии, она считается одной из самых элитных, также как и анширская, которую также разводят на ферме. Сегодня, отмечает заместитель главы Администрации Чудовского района Елена Пешина, второго такого предприятия в области нет. Его уникальность в том, что аграрии занимаются сразу несколькими направлениями.

Экоферма в Трегубово отвечает всем требованиям современного сельхозпредприятия: чисто, светло, и даже запаха не чувствуется. Для молодняка, как и для взрослого скота, созданы максимально комфортные условия: загоны регулярно убирают, меняют сено, постоянно работает система вентиляции, ветеринары строго следят за питанием и чистотой животных. Единственный минус - молоко и мясо пока не попадает на прилавки области. Всю продукцию увозят в Северную столицу.

Работают на ферме исключительно чудовцы. Многие из них, имея аграрное образование, долго не могли найти работу в своем городе.

Есть на ферме и современный птичник. Удивительный окрас, манеры и производительность отличают его обитателей от других кур, гусей и уток. Все они - представители королевских пород. И само собой, кормление и условия содержания - на высоком уровне.

Недавно на ферму завезли овец. Планируется построить и конеферму. Этим летом инвесторы также собираются построить усадьбу для туристов, где будет гостиница, баня и мини-ферма с представителями элитных пород. По задумке инвестора, туристы cмогут сами поучаствовать в процессе дойки или поухаживать за животными.





