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Накануне заседания областной думы депутаты на своих профильных комитетах обсудили основные вопросы повестки


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Основные вопросы повестки дня заседания областной думы депутаты обсудили на своих профильных комитетах. Так, члены комитета по жилищно-коммунальной политике и топливно-энергетическому комплексу коснулись порядка предоставления справок на получение сертификата на жилье военнослужащим, а также выслушали предложения от Жилищной инспекции, руководитель которой говорил о необходимости усиления контроля за Управляющими компаниями. Инспекции сейчас не хватает ни людей, ни времени, чтобы даже проверить все поступающие обращения. Поэтому предложено расширить ее полномочия за счет муниципалитета и новых сотрудников.
Информацию депутаты приняли к сведению и попросили Евгения Новожилова предоставить конкретные предложения. Не менее важные вопросы обсудили народные избранники и на комитете по строительству и дорожному комплексу. Здесь рассматривали обращение от общественника Оксаны Сергеевой, которая выступила с просьбой приостановить полномочия Департамента транспорта по контролю за перевозками. По ее мнению, оптимизация транспортной не дала ожидаемого результата и чтобы наладить работу в этой сфере, необходимо вернуть полномочия муниципалитетам. Депутаты для начала решили узнать мнения районных властей и провести мониторинг работы департамента.
28.03.2017 18:40 











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