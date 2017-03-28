



ВРИО губернатора Андрей Никитин встретился с сопредседателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Сергеем Недорослевым



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Перезапустить работу инвестиционного совета планирует ВРИО губернатора Андрей Никитин. В нем должна быть усилена роль реальных производителей. Такое заявление он сделал после встречи с Сергеем Недорослевым, сопредседателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Инвестиционный климат должен поменяться, с учетом мнения бизнеса.

В свою очередь, в качестве положительного примера Сергей Недорослев привел работу двух предприятий, на которых он уже побывал. «Элси» и «Метер». Оба, по его мнению, производят конкурентоспособную продукцию.

Также Сергей Недорослев и другие руководители «Деловой России» побывали на новой производственной площадке компании «ОКБ-Планета», где встретились с региональным активом своего движения, а также с руководителями крупных, средних и малых предприятий региона. В формате «круглого стола» Сергей Недорослев представил возможности своей общественной организации, в частности в вопросах финансовой и кредитной поддержки российского предпринимательства. А они, как выяснилось, весьма значительные, если учесть, что кредитные ставки по линии «делороссов» минимально близки к ставке рефинансирования центрального банка. После завершения диалога его участники познакомились с новыми цехами «ОКБ–Планета».



