



В Великом Новгороде стартовал пилотный проект «Бережливая поликлиника» Аэлита Тошкина



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Министерство здравоохранения России инициировало пилотный проект «Бережливая поликлиника», который сейчас реализуется в Калининграде, Севастополе и Ярославле. Стартовал он и в Великом Новгороде на базе 4-ой взрослой и второй детской поликлиник.

Кабинет главврача детской поликлиники Григория Белого превращен в штаб главнокомандующего: на столе как военная карта - строительный проект. Взрослую поликлинику №4 и детскую поликлинику №2 к началу учебного года после масштабного ремонта будет не узнать. Каждого из 112 тысяч взрослых пациентов и 21 тысячи маленьких от нуля до 17 лет, которых обслуживают эти медучреждения, ждет сюрприз. Отметим, что пока будет идти модернизация, поликлиники будут работать в прежнем режиме.

Как театр начинается с вешалки, так и поликлиника - с регистратуры. Дверь в поликлинику будет установлена автоматическая, она сама будет открываться и закрываться, а в регистратуре исчезнет глухое стекло и общение между медрегистратором и пациентами будет более открытым.

Родители с детьми уже заметили, что на педиатрических участках в эти дни дежурят специалисты по мониторингу. За работой педиатра и медсестры они только наблюдают, фиксируя информацию на бумаге.

Цель проекта «Бережливая поликлиника» - сделать так, чтобы врач не был перегружен изнурительной бумажной работой, а пациент ушел из кабинета с хорошим настроением. Ведь болевые точки есть не только у человека, но и в системе здравоохранения. При правильной организации работы можно развести потоки больных и здоровых пациентов, информатизировать и компьютеризировать медучреждения так, чтобы всем было комфортно - и врачам и пациентам. Пришел в поликлинику и быстро получил все что хочешь: человеческое общение с врачом, рецепт на лекарство, справку в бассейн, а главное - выздоровел от правильного лечения, если заболел.

Так что уже через 5 месяцев мы узнаем, насколько доступными стали две новгородские поликлиники для новгородцев и стали ли они действительно «бережливыми».



