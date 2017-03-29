



Специальные службы и органы власти проверили слаженность на тренировке по предотвращению ЧС Ирина Демендеева



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Половодье и пожароопасный период сегодня стали темами комплексной тренировки и занятий с главами районов Новгородской области. Тема встречи: «Действия органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по предупреждению и ликвидации возможных ЧС на территории Новгородской области».

Лесной пожар может распространяться со скоростью до 50 км/ч. Огонь уничтожает редкие породы деревьев, животных, птиц, а порой и целые деревни. Именно поэтому к тушению таких возгораний привлекают и лесничих, и профессиональных пожарных, и даже добровольцев. Чаще всего они используют ранцевые огнетушители, лесопожарные машины, трактора, болотоходы и многую другую технику. Задача – вывести из опасной зоны людей и максимально быстро прервать линию огня.

В Новгородской области установлена система видеонаблюдения за лесами. В 9 районах функционируют 32 камеры. Там, где камер нет, угрозу пожаров оценивают с воздуха. С воздуха сейчас наблюдают и за затороопасными участками в 3х районах области. Под особым вниманием деревня Холынья. Не исключено, что в ближайшее время там, на реке Мста, пройдут взрывные работы. Нужно исключить возможность подтопления домов. Тем более, что недавно на берегу появились новые строения.

Комплексная тренировка под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Никитина доказала: Новгородская область готова и к половодью, и к пожароопасному периоду. Спасатели готовы прийти на помощь и при других ЧП, благо машин для этого достаточно. Среди разнообразия спасательной техники особое внимание Андрея Никитина привлек аварийно-спасательный мотоцикл «Хонда», предназначенный для доставки личного состава и оборудования на места ЧС. ВРИО главы региона даже решил на нем прокатиться.

В тренировке были задействованы более 260 человек из разных районов области и разных структур. Полицейские, медики, спасатели, служащие Роспотребнадзора, органы власти объединились, чтобы еще раз отработать то самое взаимодействие, которое в условиях реальных ЧП должно срабатывать автоматически.





