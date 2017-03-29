



Депутаты Новгородской областной думы собрались на очередное заседание Анастасия Тэммо



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Повестка дня очередного заседания новгородской областной думы получилась весьма насыщенной. Депутаты выслушали отчет счетной палаты и депутата государственной думы Александра Коровникова, смогли задать вопросы уполномоченному по правам ребенка Елене Филинковой и поддержали целый ряд социально значимых законопроектов.

Тема розничной продажи алкоголя в связи с изменениями в областном законодательстве обсуждалась горячо и долго. Очевидно, для депутатов, которые продолжают получать жалобы от населения, этот вопрос по-прежнему злободневный. По словам председателя областного комитета потребительского рынка Татьяны Пашковой, новые правила позволят переломить ситуацию. Питейное заведение, расположенное в жилом доме, сможет работать до 11 вечера только в том случае, если будет доказано, что оно является предприятием общественного питания с залом обслуживания. Изменения вступят в силу уже 31 марта.

Обсуждая острую тему, депутаты привели примеры, когда торговля алкоголем идет в непосредственной близости от учебных заведений. Будут ли упорядочены нормативы? - поинтересовался Валерий Гайдым.

По словам Татьяны Пашковой, этот вопрос уже вынесен на федеральный уровень. Законопроект находится на рассмотрении. Кроме этого, сегодня, уже во втором чтении, депутаты рассмотрели вопрос о деятельности региональной общественной палаты. Благодаря новому закону, изменится принцип формирования ее состава. Теперь инициатором этого процесса будет Новгородская облдума. Ранее эта инициатива исходила от губернатора. Напомним, актуальность принятия закона вызвана тем, что осенью истекает срок полномочий действующего состава общественной палаты.

Единодушие депутаты проявили и обсуждая инициативу Дмитрия Игнатова вмешаться в историю выделения участка для добычи щебня на землях сельхозназначения в Старорусском районе, в непосредственной близости от озера Ильмень.

В результате депутаты проголосовали за то, чтобы подключить к этому вопросу прокуратуру. Законность действий в Старорусском районе необходимо проверить. Кроме этого, было предложено пригласить на думу председателя департамента природных ресурсов с отчетом о состоянии всех карьеров на территории области.



