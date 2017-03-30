



В Новгородском правительстве обсудили поддержку бывших малолетних узников фашистских концлагерей



Фото Видео

В Новгородском правительстве обсудили поддержку бывших малолетних узников фашистских концлагерей. В «круглом столе» приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, а также областной омбудсмен. Участники встречи единодушно отметили, что эти трагические страницы военной истории нельзя забывать, а людям прошедшим через фашистский ад, нужно всесторонне помогать.

Сегодня в нашей области более 5,5 тысяч бывших малолетних узников. Почти половина из них имеют группы инвалидности, но по мере сил и здоровья занимаются активной общественной работой, проводят патриотическую работу с молодежью. Делятся воспоминаниями, чтобы исключить повторения тех страшных событий.

И конечно, бывшие узники сами нуждаются в поддержке. По инициативе новгородского отделения Красного Креста при поддержке фонда «Память, ответственность, будущее» для этих людей из Великого Новгорода, Новгородского, Батецкого, Демянского и Шимского районов действует благотворительный проект, направленный на повышение доступности медико-социальных услуг.



