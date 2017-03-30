Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Великий Новгород стал тридцать седьмым регионом, в котором работал московский защитник прав потребителей
Оксана Шведова
Фото  Видео репортаж Видео
В Великом Новгороде побывал московский защитник прав потребителей Александр Бражко. Он - директор ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции. В наш город эксперт приехал, чтобы выявить поддельный творог, масло и сыры.
Найти и сообщить о подделке - вот зачем Александр Бражко приезжает в регионы. В последние годы, говорит эксперт, фальсификаты буквально заполонили российские прилавки, особенно много их среди молочной продукции. Под яркими этикетками и «экологически» чистым составом скрываются творожные и сырные продукты, спреды и маргарин. Определить подделку можно по вкусу, но это уже дома, а если на глаз, то обязательно смотреть на цену товара. Например, настоящий творог за 30 рублей вы не купите, это - обман. Искать натуральный, советует эксперт, надо по высокой цене или среди своих местных производителей.
Вот продукция Дмитровского молочного завода, которую мы нашли на прилавках, давно в списке фальсификатов, говорит эксперт. Фотография так называемого натурального «творога» вместе с заявлением на проверку отправится в областной Роспотребнадзор.
Витрину со сливочным маслом Александр Бражко осматривает особенно тщательно. Практика показывает: производители любят наживаться на товаре к завтраку. Вместо животных жиров используют растительные, а продают вдвое дороже. На днях Калужские специалисты Роспотребнадзора выявили это нарушение у масла Елецкого молочного комбината и собираются через суд наказать производителя. В Великом Новгороде оно пока продается как натуральное. Новгородцы при выборе сливочного масла больше ориентируются на низкую цену, внешний вид товара и лишь иногда читают состав.
За сыры Александр Бражко сначала поставил «Ленте» отличную оценку (и с ценой, и с качеством здесь все в порядке), пока не заметил белорусский сыр по немыслимо низкой цене. Директор гипермаркета Сергей Лубков объяснил гостю из столицы, что такие акции действительно бывают. А сыр - настоящий.
Фотография дешевого белорусского сыра все же отправится в Роспотребнадзор вместе с маслом Елецкого молочного завода и творогом Дмитровского. Как рассказал эксперт, уже 8 месяцев он ведет переписку с Новгородским Роспотребнадзором, сообщая конкретные торговые точки с подделками, однако, говорит, выявлять фальсификат они не торопятся. Все отснятые материалы и видео из торговых точек Великого Новгорода Александр Бражко передаст ВРИО губернатора области Андрею Никитину, который возглавляет региональную комиссию по противодействию незаконного оборота промышленной продукции.

30.03.2017 17:13 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.