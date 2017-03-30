



Великий Новгород стал тридцать седьмым регионом, в котором работал московский защитник прав потребителей Оксана Шведова



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В Великом Новгороде побывал московский защитник прав потребителей Александр Бражко. Он - директор ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции. В наш город эксперт приехал, чтобы выявить поддельный творог, масло и сыры.

Найти и сообщить о подделке - вот зачем Александр Бражко приезжает в регионы. В последние годы, говорит эксперт, фальсификаты буквально заполонили российские прилавки, особенно много их среди молочной продукции. Под яркими этикетками и «экологически» чистым составом скрываются творожные и сырные продукты, спреды и маргарин. Определить подделку можно по вкусу, но это уже дома, а если на глаз, то обязательно смотреть на цену товара. Например, настоящий творог за 30 рублей вы не купите, это - обман. Искать натуральный, советует эксперт, надо по высокой цене или среди своих местных производителей.

Вот продукция Дмитровского молочного завода, которую мы нашли на прилавках, давно в списке фальсификатов, говорит эксперт. Фотография так называемого натурального «творога» вместе с заявлением на проверку отправится в областной Роспотребнадзор.

Витрину со сливочным маслом Александр Бражко осматривает особенно тщательно. Практика показывает: производители любят наживаться на товаре к завтраку. Вместо животных жиров используют растительные, а продают вдвое дороже. На днях Калужские специалисты Роспотребнадзора выявили это нарушение у масла Елецкого молочного комбината и собираются через суд наказать производителя. В Великом Новгороде оно пока продается как натуральное. Новгородцы при выборе сливочного масла больше ориентируются на низкую цену, внешний вид товара и лишь иногда читают состав.

За сыры Александр Бражко сначала поставил «Ленте» отличную оценку (и с ценой, и с качеством здесь все в порядке), пока не заметил белорусский сыр по немыслимо низкой цене. Директор гипермаркета Сергей Лубков объяснил гостю из столицы, что такие акции действительно бывают. А сыр - настоящий.

Фотография дешевого белорусского сыра все же отправится в Роспотребнадзор вместе с маслом Елецкого молочного завода и творогом Дмитровского. Как рассказал эксперт, уже 8 месяцев он ведет переписку с Новгородским Роспотребнадзором, сообщая конкретные торговые точки с подделками, однако, говорит, выявлять фальсификат они не торопятся. Все отснятые материалы и видео из торговых точек Великого Новгорода Александр Бражко передаст ВРИО губернатора области Андрею Никитину, который возглавляет региональную комиссию по противодействию незаконного оборота промышленной продукции.



