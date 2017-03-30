



Депутаты думы Великого Новгорода собрались на очередное заседание



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Стоимость льготного проездного билета для школьников в Великом Новгороде (сейчас она составляет 800 рублей) не повысится как минимум до конца этого года. Такое решение было принято сегодня на очередном заседании городской думы. Всего на повестке было 24 вопроса. Депутаты заслушали отчет о работе за прошлый год Контрольно-счетной палаты и итоги выполнения программы приватизации, в рамках которой из 78-ми запланированных объектов удалось реализовать 43. Кроме этого, дума внесла дополнительно три объекта недвижимости стоимостью в полмиллиона рублей в план на нынешний год.

В очередной раз обсуждалась возможность перераспределения НДФЛ в Новгородской области. Депутат Хиврич предложил выйти с законодательной инициативой в Новгородскую областную думу. Предложение касается возвращения в бюджет Великого Новгорода 30-ти процентов налога, вместо нынешних 15-ти.

Депутаты предложение не поддержали из-за отсутствия в документе экономического обоснования. Впрочем, большинство сошлись во мнении, что проект необходимо доработать вместе с мэрией и рассмотреть еще раз на заседании в августе.



Скоро дума Великого Новгорода будет работать в полном составе. Уже началось досрочное голосование на дополнительных выборах в городское законодательное собрание. Новгородцы должны выбрать депутатов по двум одномандатным округам - пятому и шестому. В областном центре открылись 14 избирательных участков. Они будут работать до 8 апреля включительно. Участки расположены в Центральном и Северном микрорайонах города. Право отдать свой голос досрочно предоставляется новгородцам, которые по уважительной причине не смогут проголосовать в день выборов. Режим работы можно уточнить на сайте мэрии.

Напомним, день голосования за депутатов думы Великого Новгорода пятого созыва по этим избирательным округам назначен на 9-е апреля. За два кресла в городском парламенте борются девять кандидатов от 5-ти политических партий.



