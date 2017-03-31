



Представители областного военного комиссариата провели пресс-конференцию, посвященную весеннему призыву Юрий Левиков



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Призыв осени 2016 выполнили на все 100 процентов, этой весною тоже надеются справиться. Задание для Новгородской области – призвать 668 человек, при этом, как отмечает военный комиссар Новгородской области Андрей Чернов, уклоняются от получения повесток втрое больше, чем это самое задание – почти 2 тысячи потенциальных новобранцев. Но пробегав до того, как им исполнится 27 лет, на военный билет им рассчитывать не придется, разве что на справку, с которой на государственную службу не устроиться. И это еще не самое страшное наказание для уклонистов.

Ключевое изменение в законодательстве во время грядущего призыва – теперь отсрочка получающим среднее профессиональное образование будет дана не до достижения ими 20 лет, а до окончания учебного заведения. А у военных медиков новаций нет, каким будет весенний призыв – пока неясно, а вот прошлый год оказался непростым.

Кроме того, призывникам напоминают: можно заменить 1 год по призыву двумя годами по контракту. Обещают и кормить, и одевать да еще и денежное содержание выплачивать. Но это – личный добровольный выбор каждого. Новгородские призывники служить будут преимущественно в войсках Западного военного округа, а контрактники даже получат выбор, где пройти службу. Для примера нам называли Смоленскую, Белгородскую, Калининградскую области, кроме того, в последнее время все больше желающих отправиться в республику Крым.



